Çehov'un Üç Kız Kardeş'i Modern Bir Yorumla Sahneye Taşınıyor

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio (YUSTUDIO) çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden uyarlandı.

YUSTUDIO'dan yapılan açıklamaya göre, "Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" adıyla uyarlanan oyunu, Oya Denizyaran kaleme aldı.

Yarkın Ünsal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, 3 Ekim'de Kağıthane'deki Claphall Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe'nin rol aldığı oyunda, 25 yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının benlikleri, hayat ve otoriteyle verdikleri mücadele anlatılıyor.