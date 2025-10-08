Cehennem Necati Tutuklandı

İZMİR'de gözaltına alınan 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Coşkun Necati Arabacı (53), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, dün sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bugün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.