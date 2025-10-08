Haberler

Cehennem Necati Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de gözaltına alınan suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cehennem Melekleri örgütüyle ilişkilendirilen Arabacı, birçok suçlamayla karşı karşıya.

İZMİR'de gözaltına alınan 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Coşkun Necati Arabacı (53), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, dün sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bugün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
