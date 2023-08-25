Cehennem Melekleri 4 Fragmanı Yayınlandı

Sylvester Stallone, Jason Statham, Tony Jaa ve diğer aksiyon filmi efsanelerinin yer aldığı Cehennem Melekleri serisinin son filmi için yeni fragman yayınlandı. Filmde eski ve yeni yıldızların çatışmasını izleyeceğiz.

Başrolünde Sylvester Stallone, Jason Statham, Tony Jaa ve daha birçok aksiyon filmi efsanesinin yer aldığı Cehennem Melekleri serisinin son filmi, bundan 9 yıl önce çıkmıştı. Birkaç yıl önce Cehennem Melekleri 4 için çekiliyor haberini almıştık. Filmin çıkmasına artık çok az bir süre kaldı ve yepyeni bir fragman da yayınlandı.

Aksiyon ve kan dolu Cehennem Melekleri 4 fragmanı

22 Eylül tarihinde beyaz perdede seyirciyle buluşacak olan Cehennem Melekleri 4 kadrosunda Jason Statham ve Sylvester Stallone'un yanı sıra ABD'li efsane rapçi 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scorpio, Levy Tran ve Andy Garcia yer alıyor.

Kısacası eski yıldızların yanına kadroda yeni yıldızlar katılıyor. Ellerine geçirebildikleri her silahla ve onları kullanma becerileriyle donanmış olan Cehennem Melekleri, dünyanın son savunma hattı ve diğer tüm seçenekler masadan kalktığında çağrılan ekip olma niteliğini bu filmde de taşıyor.

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Ancak filmde bir tık yeni ve eskinin çatışmasını izleyeceğiz. Yeni Cehennem Meleklerinin stil ve taktikleri, eskilerine alışması zor gelse de ekibin olaylara yaklaşımına yepyeni yöntemler ekleyecek gibi görünüyor.

Fragmanda ayrıca film yapımcılarının hayranlara kulak verdiği de vurgulanıyor. "Cehennem Melekleri 4'ü lütfen yetişkin kategorisine uygun bir film yapın" diyen bir hayrana yanıt olarak yapımcılar, "Sizi çok net bir şekilde duyduk ve dinledik" diyorlar. Fragmanın Türkçe altyazılı olarak yayınlandığını da belirtelim.

Fragmanda yer verilen ve film için beklenti içerisinde olan birkaç diğer yorum ise şöyle:

"Çok fazla şiddet olursa iyi olur."

"Kan ve vahşet istiyorum"

Filmin fragmanından da anlaşılabileceği üzere gerçekten kan ve aksiyon dolu bir macera bizleri bekliyor olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.