Filipinler'de atık tesisinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

GMA News sitesinin haberine göre, yetkililer, 8 Ocak'ta Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde oluşan heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildiren yetkililer, kayıp 16 kişiyle ilgili arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının son derece tehlikeli koşullar altında ve aşamalı olarak yürütüldüğünü, ekiplerin yeni bir heyelan oluşması riskinden endişe duyduklarını ifade etti.

Eylül ve Kasım 2025'te meydana gelen deprem ve kasırganın yer hareketliliğine yol açtığı ihtimalini değerlendiren yetkililer, ilk bulguların heyelanın doğal nedenlerden dolayı tetiklenmiş olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma henüz başlatılmadı.

Öte yandan, The Phil Star gazetesinin haberinde, olayda hayatını kaybedenleri anmak üzere 16 Ocak günü ülkede yas ilan edileceği aktarıldı.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.