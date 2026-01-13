Haberler

Filipinler'de Çöken Çöp Sahasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

Güncelleme:
Filipinler'in Cebu eyaletindeki çöp sahası çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, 25 kişi kayıp olarak bildiriliyor ve 18 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

MANİLA, 13 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde çöken çöp sahasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kayıp 25 kişiyi arama ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini belirterek, kurtarılan 18 kişinin tamamının yaralı olduğunu ve hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Archival, "72 saatlik süre dolmuş durumda, ancak hayatta kalan kişilerin bulunabileceği umuduyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Bir atık yönetim tesisinin çöp sahasındaki çökme geçtiğimiz perşembe günü yaşanmıştı.

Mağdur ailelerin kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğine yönelik endişelerini anladığını belirten Archival, başka risklere yol açmamak için operasyonların dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yapı aslında metalden oluşuyor ve tüm parçalar birbiriyle bağlantılı. Eğer kaldırmaya çalışırsak, içeride mahsur kalan kişiler arada sıkışabilir" diyen Archival, kurtarma ekiplerinin komuta merkezinin değerlendirmeleri doğrultusunda yavaş ve dikkatli şekilde çalıştığını ifade etti.

Sahadaki gaz salımı nedeniyle yangın riskine dikkat çeken Archival, "Parçaları doğrudan kesemeyiz. Gaz çıkışı var ve çıkacak bir kıvılcım, hem içeride mahsur kalanlar hem de kurtarma ekiplerimiz için felaketle sonuçlanabilecek bir yangını tetikleyebilir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
