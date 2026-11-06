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CDU ve CSU, İlse Aigner'i cumhurbaşkanı adayı gösterdi; seçilirse ilk kadın olacak

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Alman medyasına göre CDU ile CSU, cumhurbaşkanlığı için CSU'lu siyasetçi İlse Aigner'i aday gösterme konusunda uzlaştı. Aigner'in adaylığı 9 Kasım'da açıklanacak; 30 Ocak 2027'deki seçimde kazanırsa Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) cumhurbaşkanlığı için CSU'lu siyasetçi İlse Aigner'i aday göstermeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, CDU ve CSU partileri, İlse Aigner'in cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi konusunda uzlaştı.

61 yaşındaki Aigner'in cumhurbaşkanlığı adaylığı, 9 Kasım'da kamuoyuna açıklanacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi'nin de Aigner'e destek verdiği belirtildi.

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, 30 Ocak 2027'de yapılacak seçimle belirlenecek.

Aigner'in seçilmesi halinde Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Aigner, 2008-2013 yıllarında dönemin Başbakanı Angela Merkel'in kabinesinde Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
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