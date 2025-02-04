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CDU/CSU Başbakan Adayı Merz, Köln'de Protesto Edildi

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Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, Köln'de protesto edildi. Göstericiler, Merz’i aşırı sağcı AfD ile işbirliği yapmakla suçlarken polis geniş güvenlik önlemleri alarak eylemcileri engellemeye çalıştı.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi seçim çalışmaları için Köln'e gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz protesto edildi.

Eylemciler, seçim çalışmaları için Köln'e gelen CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Merz'e tepki gösterdi.

Polis, eylemcileri engellemek için geniş güvenlik önlemi aldı.

Protestocular, Merz'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile işbirliği yapmakla suçladı.

Polis, göstericilerin ellerindeki ev yapımı ekmek ve tatlılara, Merz'e atılma ihtimali nedeniyle el koydu.

Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Almanya'da ana muhalefet lideri konumundaki Merz, son dönemlerde aşırı sağcı AfD ile işbirliği içinde olmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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