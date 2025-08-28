CDC Direktörü Susan Monarez Görevden Alındı

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörlüğüne 31 Temmuz'da getirilen ve "istifayı reddeden" Susan Monarez görevden alındı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kush Desai, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Monarez, Başkan'ın (Donald Trump) 'ABD'yi Tekrar Sağlıklı Hale Getirme' gündemiyle uyumlu değil." dedi.

Monarez'in, ABD hükümetine istifa etme niyetini bildirdiğini kaydeden Desai, "Buna rağmen istifayı reddettiği için, Beyaz Saray görevine son verdi." ifadesini kullandı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Monarez artık CDC Direktörü değil." ifadesini kullandı.

Monarez'in avukatları, daha önce yaptıkları açıklamada, "bilimsel olmayan, pervasız talimatları onaylamayı ve özverili uzmanlarını kovmayı" reddettiği için müvekkillerinin hedef alındığını belirtmişti.

Monarez'in, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın ülke içinde izlediği aşı politikasını benimsemediği iddia edilmişti.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Monarez, 31 Temmuz'da CDC Direktörlüğüne getirilmişti.

ABD basınında, Monarez'in görevden alınmasının ardından CDC'de 4 üst düzey yöneticinin istifa ettiği ve ülkede halk sağlığını korumakla görevli kurumun yönetiminin belirsizliğe sürüklenebileceği iddia edildi.