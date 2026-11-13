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Cazan'da erken uyarı sistemi devreye alındı, Sivil Savunma tehlike geçti dedi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan bölgesinde olası tehlikeye karşı erken uyarı sistemini devreye aldı. Halktan resmi talimatlara uyup güvenli kapalı alana geçmesi istenirken, kısa süre sonra uyarı gönderilen kentlerde tehlikenin geçtiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden Cazan bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Açıklamada, uyarı mesajını alan vatandaşlardan sakin olmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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