Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Rizespor'un gollerini Halil Dervişoğlu, Valentin Mihaila ve Adedire Mebude kaydetti.

(ANKARA) – Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude'den geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor haftayı üç puanla kapatırken, Kasımpaşa sahasında puan alamadı.

