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Rizespor, Gaziantep'i 2-1 Devirdi

Rizespor, Gaziantep'i 2-1 Devirdi
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Süper Lig 3. haftada Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Rizespor'un gollerini Emrecan Bulut ve Ali Sowe atarken, Gaziantep'in tek golü Rizesporlu Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı top geldi.

(GAZİANTEP) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Fk'yi 2-1 yendi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'un gollerini 12'nci dakikada Emrecan Bulut ve 35'inci dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep Fk'nin golü ise 90+1'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Zakaria Ariss'in topu kendi kalesine göndermesiyle geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 4 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligin gelecek haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: ANKA
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