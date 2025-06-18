Çaykara'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları

Çaykara'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki yayla yollarında biriken kar temizlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin yaza hazırlık amacıyla ulaşımı açık tutmak için çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkisi ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla mücadele çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yazın insan hareketliliğinin yoğunluk kazandığı yayla yollarını ulaşıma açık tutmak amacıyla iş makineleriyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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