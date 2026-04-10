Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen törenle Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunumu yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı törene, Kaymakam Ali Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık