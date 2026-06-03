Haberler

Çaykara'da Öğrenci Resim Sergisi Açıldı

Çaykara'da Öğrenci Resim Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni Sevim Paslı rehberliğinde hazırladığı resim sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından sergi gezildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Görsel sanatlar öğretmeni Sevim Paslı idaresinde hazırlanan serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Numan Tuncer, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, Okul Müdürü İdris Hacımahmutoğlu ile öğretmen ve öğrenciler yaptı.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından açılışa katılanlar sergideki resimleri inceledi.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

Genç girişimciler İstanbul’da buluştu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi