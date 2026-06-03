Çaykara'da Öğrenci Resim Sergisi Açıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni Sevim Paslı rehberliğinde hazırladığı resim sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından sergi gezildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.
Görsel sanatlar öğretmeni Sevim Paslı idaresinde hazırlanan serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Numan Tuncer, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, Okul Müdürü İdris Hacımahmutoğlu ile öğretmen ve öğrenciler yaptı.
Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından açılışa katılanlar sergideki resimleri inceledi.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık