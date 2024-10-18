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Çaykara'da Mangala Yarışması Düzenlendi

Çaykara'da Mangala Yarışması Düzenlendi
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen mangala yarışmasında 6 ortaokuldan öğrenciler mücadele etti. Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu'ndan Buğra Ağırman birinci oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde mangala yarışması organize edildi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince Çaykara Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, 6 ortaokuldan öğrenciler mücadele etti.

Yarışmada, Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencisi Buğra Ağırman birinci, Zeki Bilge Ortaokulu öğrencisi Hasan Ersin ikinci, Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencisi Zeynep Güner ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek il finalinde yarışacak.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel

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