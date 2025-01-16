Çaykara'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kermeste, veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

Programa katılan Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, ilçe halkının kermese gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Kermesimizde Gazze halkı için yardım toplanmış, aynı zamanda öğrencilerimizin de empati, yardımlaşma duygularının gelişmesi hedeflenmiştir. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun." dedi.