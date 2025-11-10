Çayırova'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tır çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi'nde Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda H.S. yönetimindeki 34 BHU 87 plakalı otomobil, S.G. idaresindeki 41 YY 697 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel