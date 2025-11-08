Haberler

Çayırova'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir telefon bayisinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.Ç. ayak bileğinden vurularak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki bir telefon bayisine gelen O.Ç, satın aldığı cep telefonunun arızalı çıktığını öne sürerek iade etmek istedi.

O.Ç. ile iş yeri sahibi Z.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Z.A. tabancayla O.Ç'ye ateş etti.

Ayak bileğine kurşun isabet eden O.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Z.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
