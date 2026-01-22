Haberler

Kocaeli'de ruhsatsız tavuk tesisi mühürlendi

Kocaeli'de ruhsatsız tavuk tesisi mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir tavuk parçalama tesisi, yapılan denetimlerin ardından mühürlenerek faaliyet durduruldu. İşletmede hijyen kurallarına aykırı durumlar tespit edildi ve sağlıksız ürünlere el konuldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tavuk tesisi mühürlendi.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, kaçak faaliyet gösteren tavuk eti parçalama tesisinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Ruhsatsız ve gıda onay belgeleri olmadan halk sağlığını hiçe sayan ortamda faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyeti durdurma tutanağı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, mühürlenen işletmede sağlıksız şekilde parçalanmış ürünlere de el konularak imhaya gönderildiği kaydedildi.

İncelemelerde tesisin ruhsatsız ve "merdiven altı" şeklinde çalıştığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, "İşletmede, halk sağlığını hiçe sayan görüntüler de ortaya çıktı. Hijyen kurallarına uygun olmayan ve gıda mevzuatına aykırı çalışan işletmede yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı

Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte yeni takımı
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı