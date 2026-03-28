Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren Y.U, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede M.G'nin kesici aletle öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, olayın şüphelisi Y.U'yu operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik