Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi otoyolda yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 3 Mayıs'ta Çayırova ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli M.T.B'nin balkondan girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin kiraladığı araçla Derince ilçesine geldiğini belirledi. Takibe alınan araç, Anadolu Otoyolu'nun Gebze mevkisinde durduruldu.

Araçta bulunan M.T.B. ile B.A, çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyalarıyla yakalandı.

Aynı saatlerde Derince ilçesinde de evden hırsızlık ihbarı yapıldığı, araçta ele geçirilen ziynet eşyalarının bu adresten çalındığının belirlendiği öğrenildi.

Araçta yapılan aramada, camları zorlamakta kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.B. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

