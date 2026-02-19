Haberler

Tartıştığı emekli polisi karnından vurdu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D., tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla karnından vurularak yaralandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D., evinin önünde tartıştığı Ö.S. tarafından tabancayla karnından vurularak, yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova'ya bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Emekli polis memuru Salim D., evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle Ö.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi Salim D.'nin karın bölgesine isabet etti. Ö.S., olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim D., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli Ö.S. ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
