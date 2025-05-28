Çayırova'da Dönerci İtfaiyecisinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çayırova'da Dönerci İtfaiyecisinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dönerci dükkanında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan dönercinin işletmecisi Halim D. ile Seçkin Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halim D, tabancayla Seçkin Y'ye ateş etti.

Seçkin Y. kolundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Seçkin Y, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan Halim D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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