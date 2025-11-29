Çayırova'da Cip Dükkanın İçine Girdi, Müşteri Saniyelerle Kurtuldu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı öne sürülen cip, şarküteri dükkanının camını kırıp, içeriye girdi. Bu sırada işyeri içerisinde bulunan bir müşteri, devrilen rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şarküteri dükkanına yaklaşarak cipini park etmek isteyen Erdoğan Y., iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Hızla hareket eden cip, camını kırdığı şarküteri dükkanın içine girdi. Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),