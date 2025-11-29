Haberler

Çayırova'da Cip Dükkanın İçine Girdi, Müşteri Saniyelerle Kurtuldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün cipinin şarküteri dükkanına girmesi sonucu meydana gelen kazada, bir müşteri rafların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şans eseri yaralanan olmadı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı öne sürülen cip, şarküteri dükkanının camını kırıp, içeriye girdi. Bu sırada işyeri içerisinde bulunan bir müşteri, devrilen rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şarküteri dükkanına yaklaşarak cipini park etmek isteyen Erdoğan Y., iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Hızla hareket eden cip, camını kırdığı şarküteri dükkanın içine girdi. Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
