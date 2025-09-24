Haberler

Çayeli'nde Teleferiğe Çay Yüklerken Elektrik Çarpmasıyla Can Veren Adam

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Hasan Bilgin hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beyazsu köyünde Hasan Bilgin (60), arazide topladığı çayları ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gündem yaratan Tamer Karadağlı iddiası: Şikayet etti, sanatçı hocaların derslerine son verildi

Hacettepe'de deprem! İddiaların hedefinde Tamer Karadağlı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.