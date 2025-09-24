Çayeli'nde Teleferiğe Çay Yüklerken Elektrik Çarpmasıyla Can Veren Adam
Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Hasan Bilgin hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Beyazsu köyünde Hasan Bilgin (60), arazide topladığı çayları ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel