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21 Gün Sonra Acı Haber: Kaybolan Genç Cansız Bulundu

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Manavgat Alara Çayı'nda serinlemek için girdikten sonra kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ın cesedi, arama çalışmalarının 21. gününde bir kayanın altında bulundu. Ekiplerin çıkardığı cansız beden morga götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan Ahmet Polat'ın (25) arama çalışmalarının 21'inci gününde cansız bedeni bulundu.

Karakaya Mahallesi'nde 12 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yaparken, serinlemek için Alara Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ı arama çalışmalarına devam edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dalgıç polisler, jandarma su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri bu sabah Ahmet Polat'ın kaybolduğu noktanın yakınında aramalarını sürdürdü. Çalışmalarda Ahmet Polat'ın cesedi, bir kayanın altında bulundu. Ekiplerin çıkardığı cansız beden, incelenmek üzere morga götürüldü. Olay yerine gelen Ahmet Polat'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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