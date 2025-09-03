Çayda Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

1) GİRDİĞİ ÇAYDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN MEHMET EMİN, KURTARILAMADI

MARDİN'de girdiği çayda akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Emin Akan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan Mehmet Emin Akan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Akan'in duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle çalıştırıldı. Akan önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Emin Akan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.