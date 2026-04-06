Çaycuma Köprüsü faciası 14. yılında anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişi, olayın 14'üncü yıl dönümünde düzenlenen bir törenle anıldı. Anma etkinliğine kaymakam, belediye başkanı ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

İlçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. Bu sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Yapılan aramalarda dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu'na (59) ise ulaşılamadı.

Facianın 14'üncü yılında Çaycuma Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Yeniden inşa edilen Çaycuma Köprüsü'nün yanında yapılan anmaya Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile ilçe protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Etkinlikte dualar edildi, Filyos Çayı'na karanfiller bırakıldı.

