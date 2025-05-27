Çaycuma'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Sürücü Kerem Çetinkaya hayatını kaybederken, yanındaki F.M.S. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Kerem Çetinkaya'nın (31) kullandığı 67 LY 796 plakalı otomobil, Çaycuma-Ankara kara yolu sanayi sitesi kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.M.S. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye yaralılardan Kerem Çetinkaya, sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
F.M.S'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Kerem Çetinkaya'nın, Genel Maden İşçileri Sendikasında makam şoförlüğü yaptığı öğrenildi.