İki arkadaşın silahlı kavgası: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada İsmail Ç.'nin tabancayla vurduğu Ümit Kanoğlu (25) hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde karşılaşan iki tarafın yakınları arasındaki kavgayı güvenlik güçleri güçlükle sonlandırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Dereköseler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İsmail Ç., tabancayla Ümit Kanoğlu'na ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanoğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hastane önünde karşılaşan iki tarafın yakınları arasında çıkan kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Birçok kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada olaydan sonra kaçan şüpheli İsmail Ç. İse yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı