Çaycuma'da Kuvvetli Yağmur Sonrası Sokaklar Suyla Doldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah erken saatlerde kuvvetli yağmur etkili oldu ve cadde ve sokakları su bastı. İlçe merkezi, belde ve köylerde ekili ve dikili alanları derelerden taşan sular bastı. Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin bodrum katları da su altında kaldı.

ÇAYCUMA'DA SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Kuvvetli yağmur Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de etkili oldu. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakları su bastı. Cumhuriyet Meydanı ve hastane yokuşu esnafı sabah iş yerlerini açmak için geldiğinde olumsuz manzarayla karşılaştı. Rögarların tıkanması sonucu çoğu iş yerine su bastı. Yağışlardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerde ekili ve dikili alanları derelerden taşan sular bastı. Hasadı başlayacak meyve ve sebzeler zarar gördü.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak) DHA