Çaycuma'da Kuvvetli Yağmur Sonrası Sokaklar Suyla Doldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah erken saatlerde kuvvetli yağmur etkili oldu ve cadde ve sokakları su bastı. İlçe merkezi, belde ve köylerde ekili ve dikili alanları derelerden taşan sular bastı. Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin bodrum katları da su altında kaldı.
ÇAYCUMA'DA SOKAKLAR SUYLA DOLDU
Kuvvetli yağmur Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de etkili oldu. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakları su bastı. Cumhuriyet Meydanı ve hastane yokuşu esnafı sabah iş yerlerini açmak için geldiğinde olumsuz manzarayla karşılaştı. Rögarların tıkanması sonucu çoğu iş yerine su bastı. Yağışlardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerde ekili ve dikili alanları derelerden taşan sular bastı. Hasadı başlayacak meyve ve sebzeler zarar gördü.DEPREMZEDELERİN EVLERİNİ SU BASTIÇaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde de dereden taşan sular sokakları doldurdu. Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin bodrum katlarını su bastı. Beldede bir vatandaş ise su biriken yola sandalye koyarak oturdu. Yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.
Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak) DHA