Çaycuma'da Apartman Patladı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Çaycuma'da Apartman Patladı: 1'i Ağır 5 Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde apartmanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ağır yaralanan Celal Pehlivan ile hafif şekilde yaralanan Yaşar Dikbaş, Sabahat Dikbaş, Songül Kandemir ile Nebahat Topçu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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