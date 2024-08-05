Üye Girişi
Haberler

Çaycı esnaftan insanlık dersi: İçi para dolu olan çantayı polise teslim etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da çay bahçesi işleten Mahmut Ülker, evinin yakınında bir çanta buldu. Çantanın içinde 500 bin TL olduğunu ifade eden Ülker, dolar, altın ve Türk lirası dolu olan çantayı polise teslim etti. Ülker, 'insanlık ölmemiş' dedirten bu olay için, "Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çay bahçesi işleten esnaf Mahmut Ülker 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Ülker, evinin yakınındaki bir duvarın üstünde çanta buldu. Çantanın içini kontrol eden Ülker; dolar, altın ve Türk lirası dolu olan çantada toplamda 500 bin TL para olduğunu gördü.

Çantayı alıp evine geçen Ülker, bir müddet boyunca çantanın sahibini aradı ancak sahibini bulamayınca eşiyle beraber karakolunun yolunu tuttu. Polisler, tutanak tutarak çantayı Ülker'den teslim aldı.

KÖYÜNÜN MUHTARINDAN ÖDÜL ALDI

Dinar ilçesinin kaymakamı Kemal Duru ve Ülker'in çay bahçesini işlettiği Karahacalı köyünün muhtarı Mehmet Kara, Ülker'in bu davranışını teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Ülker, örnek olacak bu davranışı için, "Önce insanlık, para her zaman ikinci planda. Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Çantayı bulunca 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim sonra karımla birlikte karakola götürdük ve polise teslim ettik. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" cümlelerini kurdu.

POLİS ÇANTANIN SAHİBİNE ULAŞTI

Polis, yaptığı incelemeler sonrası çantanın sahibine ulaştı. İçerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet ve para olan çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Afyon Çay Polis Yaşam Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500

Yorumlar (2)

Fatih Sultan:

Olması gereken yapılmış

18
0
yanıtYanıtla
Elif Güzel:

İslamda en büyük günah kul hakkı yemektir gerçek Müslüman asla ve asla başkasına ait zerre miktardaki birşeyi dahi zimmetine geçirmez

5
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title