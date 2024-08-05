Çaycı esnaftan insanlık dersi: İçi para dolu olan çantayı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çay bahçesi işleten esnaf Mahmut Ülker 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Ülker, evinin yakınındaki bir duvarın üstünde çanta buldu. Çantanın içini kontrol eden Ülker; dolar, altın ve Türk lirası dolu olan çantada toplamda 500 bin TL para olduğunu gördü.

Çantayı alıp evine geçen Ülker, bir müddet boyunca çantanın sahibini aradı ancak sahibini bulamayınca eşiyle beraber karakolunun yolunu tuttu. Polisler, tutanak tutarak çantayı Ülker'den teslim aldı.

KÖYÜNÜN MUHTARINDAN ÖDÜL ALDI

Dinar ilçesinin kaymakamı Kemal Duru ve Ülker'in çay bahçesini işlettiği Karahacalı köyünün muhtarı Mehmet Kara, Ülker'in bu davranışını teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Ülker, örnek olacak bu davranışı için, "Önce insanlık, para her zaman ikinci planda. Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Çantayı bulunca 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim sonra karımla birlikte karakola götürdük ve polise teslim ettik. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" cümlelerini kurdu.

POLİS ÇANTANIN SAHİBİNE ULAŞTI

Polis, yaptığı incelemeler sonrası çantanın sahibine ulaştı. İçerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet ve para olan çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.