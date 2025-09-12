Haberler

Çaybükü Köyü'nden Gazze'ye Destek Bağış Kampanyası

Küre ilçesi Çaybükü köyü Yayla Mahallesi sakinleri, Gazze halkına yardım amacıyla bağış kampanyası düzenledi. Toplanan yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildi.

? Küre ilçesi Çaybükü köyü Yayla Mahallesi sakinleri, Gazze halkına destek olmak için bağış kampanyası düzenledi.

Mahalledeki caminin imam hatibi Ali Rıza Çakır'ın öncülüğünde toplanan para, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Küre temsilcisi olan Küre Müftüsü Mehmet Melik Özkan'a teslim edildi.

?Müftü Özkan, bağış için Çakır ve bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
