Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler bölgeye sevk edildi ve kadının cenazesi 2 kilometre uzağında bulundu.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.
Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.
Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.