Çay'da tarım aracı sürücülerine eğitim verildi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 115 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 115 tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Karacaören beldesinde tarım aracı kullananlara yönelik eğitim düzenlendi.
Trafik timleri, beldede tarım aracı kullanan 115 sürücüye bilgilendirme ve video sunumu yaptı.
Patpat diye tabir edilen tarım araçlarının trafiğe çıkmasının yasak olduğu belirtilen eğitimde, jandarma ekiplerinin kazaların önlenmesine yönelik bölgede denetimlerini sürdüreceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel