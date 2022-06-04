Çay'da mezuniyet töreni yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çay'da mezuniyet töreni yapıldı

AA - Kadir Kiper - Güncel
Çay'da mezuniyet töreni yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, törende, "Üniversite eğitiminin amacı, meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmak, bunları insanların hizmetine sunmaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum."

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da mezun olan öğrencilere sivil hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, keplerin havaya atılmasıyla tören sona erdi.

AA / Kadir Kiper - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title