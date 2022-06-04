Çay'da mezuniyet töreni yapıldı - Haberler

Çay'da mezuniyet töreni yapıldı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, törende, "Üniversite eğitiminin amacı, meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmak, bunları insanların hizmetine sunmaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum." Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da mezun olan öğrencilere sivil hayatlarında başarı diledi. Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, keplerin havaya atılmasıyla tören sona erdi. AA / Kadir Kiper - Güncel Güncel Haberler

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