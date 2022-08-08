Çavuşoğlu: "Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz"
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Katılımcılardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Katılımcılardan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. (1)
AA / Hakan Dündar - Güncel