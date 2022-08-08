Çavuşoğlu: "Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Katılımcılardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Katılımcılardan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. (1)

AA / Hakan Dündar - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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