Çavuşoğlu: "Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz" Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Katılımcılardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Katılımcılardan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. (1) Güncel AA / Hakan Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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