Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çavuşköy İlkokulu ve Ortaokulu, hayırsever desteği ile açılan yeni kütüphaneye kavuştu. Okul Müdürü Deniz Yıldırım, kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Kütüphanenin açılışı için okulda tören düzenlendi.
Okul Müdürü Deniz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Acar adına yapılan kütüphanenin önemli bir eser olduğunu belirtti.
Kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını aktaran Yıldırım, Acar ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel