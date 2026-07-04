Kuruyan Çavuşçu Gölü, canlandı

KONYA'nın Ilgın ilçesinde geçen yıl tamamen kuruyan kuş cenneti olarak bilinen Çavuşçu Gölü, bu yıl yağışlar sonrası yeniden su tuttu. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, "Göl tamamıyla kurumuştu. Yağışların bol olmasıyla gölümüzde nisan ayında ölçülen 16 milyon metreküplük su, şu anda 30 milyon metreküpe yaklaşmış bulunuyor" dedi.

Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor. Doğanhisar ve Bulcuk çayları ile Çiğil Deresi ile beslenen, derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü'nde 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, geçen yıl yaz aylarında iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.

30 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ

Göl, bu yıl son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, göldeki suyun 30 milyon metreküpe ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Ilgın Çavuşçu Gölü'müz, 27 kilometrekarelik alana sahip bir yer. Tamamıyla kurumuştu. Yağışların bol olmasıyla gölümüzde nisan ayında ölçülen 16 milyon metreküplük su, şu anda 30 milyon metreküpe yaklaşmış bulunuyor. Şu an itibariyle kuşlarımız da göç yolu olma sebebiyle gölümüzde suyun bulunmasıyla geliyorlar, dinleniyorlar ve besleniyorlar. Biz bu durumdan kuş gözlemcileri olarak çok mutluyuz. Ilgın halkı da etrafında hem pikniklerini yapıyorlar hem de kuş gözlemi yapıyorlar. Ilgın halkı olarak bu gölümüzün bu hale gelmesinden bir hayli mutluyuz, gururluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı