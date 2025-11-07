Haberler

Çatıya Çıkan Vatandaş, AK Parti İl Başkanı Tarafından İkna Edildi

Çatıya Çıkan Vatandaş, AK Parti İl Başkanı Tarafından İkna Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir adam, çeşitli sorunları nedeniyle 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, vatandaşla görüşerek onu çatıdan indirdi ve sağlık kontrolü için hastaneye götürttü.

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde çeşitli sorunları nedeniyle 8 katlı bir binanın çatısına çıkan Hasan İ. (35), parti çalışmaları nedeniyle ilçede bulunan AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan tarafından ikna edildi. Çatıdan indirilen Hasan İ., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, Şabanözü ilçesinde öğle saatlerinde yaşandı. Siirt'ten Çankırı'nın Şabanözü ilçesine geldiği öğrenilen Hasan İ., Yenimahalle Avrupa Sokak'taki 8 katlı Kalaycıoğlu Apartmanı'nın çatısına çıktı. Çatıda bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada parti çalışmaları kapsamında Şabanözü'nde bulunan AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, olaydan haberdar edilince bölgeye gitti.

KORAY ERDOĞAN ÇATIYA ÇIKARAK İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Erdoğan, Belediye Başkanı Faik Özcan ile birlikte çatıya çıkarak vatandaşla görüştü. Çeşitli sorunları olduğunu ve maddi sıkıntısı bulunduğunu söylediği öğrenilen Hasan İ., sorunlarının giderileceği sözü üzerine ikna olarak çatıdan indi. Ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Çatıdan indikten sonra konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Daha önce Orta ve Şabanözü ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz ziyaretler için buradaydım. Arkadaşların uyarısıyla olay yerine gittim. Vatandaşı bulunduğu yerden indirmek için Belediye Başkanımızla birlikte çatıya çıktım. Vatandaşımız Siirt'ten Şabanözü'ne gelmiş. Sıkıntıları olduğu için çaresizlik içerisinde olduğunu söyledi. Ben de elimden geldiğince sıkıntılarını ortadan kaldıracağıma dair söz verdim. Acil olarak belirli bir miktarda nakit paraya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sorununun çözüleceği sözünü vererek kendisini çatıdan inmeye ikna ettik." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.