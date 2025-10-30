Haberler

Çatıdan Düşen İsmail Yılmaz, 17 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çatıdan Düşen İsmail Yılmaz, 17 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinde çatıda arıza tamiri yaparken düşen İsmail Yılmaz, 17 gün süren hastane tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir arkadaşının evinde, arızayı onarmak için çıktığı çatıdan düşen İsmail Yılmaz (38), tedavi gördüğü hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 gün önce Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan İsmail Yılmaz, arkadaşı E.A.'nın ricası üzerine çatıdaki arızaya bakmak için arkadaşının evine gitti. Arızaya bakarken dengesini kaybeden Yılmaz, ikinci kattan düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İsmail Yılmaz, 17 gün yoğun bakımda süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Erikli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
