ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalıştığı işyeri inşaatında 7 metre yükseklikten düşen 55 yaşındaki çatı işçisi Ahmet Atılgan, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi 106'ncı Sokak'taki bir işyeri inşaatında meydana geldi. İnşaatının çatısında çalışma yapan, çatı firması işçisi Ahmet Atılgan, dengesinin kaybedip, 7 metre yükseklikten düştü. Atılgan'ın düştüğünü fark eden diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Atılgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atılgan'ın cansız bedeni, polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Atılgan'ın cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.