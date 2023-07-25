Çatıda çıplak güneşlenen erkek, polis sirenini duyunca kaçtı

Düzce'de bir çatıda çıplak şekilde güneşlenen erkeği görenler polise ihbarda bulundu. Ekip otosunun sirenlerini duyan şahıs hemen kalkıp çatıdan indi. Polis şimdi her yerde çıplak güneşlenen vatandaşı arıyor.

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Cedidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.