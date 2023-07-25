Üye Girişi
Haberler

Çatıda çıplak güneşlenen erkek, polis sirenini duyunca kaçtı

Güncel Haberler

Düzce'de bir çatıda çıplak şekilde güneşlenen erkeği görenler polise ihbarda bulundu. Ekip otosunun sirenlerini duyan şahıs hemen kalkıp çatıdan indi. Polis şimdi her yerde çıplak güneşlenen vatandaşı arıyor.

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Cedidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.

Çatıda çıplak güneşlenen erkek polis sirenini duyunca kaçtı

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title