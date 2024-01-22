Çatıda biriken karları böyle temizlediler

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde köy okulunun çatısında biriken kar kütlelerini, temizleyen iki arkadaş eğlenceli halleri gülümsetti.

İlçeye bağlı Pınarlı köyü sakinleri yoğun kar yağınca çatıda biriken karları temizlemek için mesai yaptı. Köy tamamen kara teslim olurken, çatılarda biriken karlar 1 metreyi buldu. Evlerinin çatısını temizleyen vatandaşlar, köy okulunun unutmadı. Köy sakinlerinden Soner Aksakal ve İslam Aktel, köy okulunda biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Çatıda biriken kar kütlelerini ayaklarıyla iterek düşüren iki arkadaşın eğlenceli hallerini köy muhtarı Oktay Çelik cep telefonuyla kayıt aldı.

Köy Muhtarı Çelik, ikiliyi hem yönlendirip hem de kayıt altına aldı. Çatıdan düşen karlar ise köy yollarını açan iş makinesi eşliğinde temizlendi.