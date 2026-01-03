Haberler

Rize'de çatıda biriken kar kütlesi üzerine düşen kişi yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri mevcut.

Karın etkili olduğu Dikkaya köyünde ikamet eden kişi, dün bahçesindeki antende biriken karı temizlemek için evden çıktı.

Antenin bulunduğu alana doğru yürüyen vatandaş, çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaklaşık 3 metreden yuvarlandı.

Yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kaburgasında kırık olduğu belirlenen kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı ise evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
