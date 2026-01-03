Rize'de çatıda biriken kar kütlesi üzerine düşen kişi yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kişi çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Karın etkili olduğu Dikkaya köyünde ikamet eden kişi, dün bahçesindeki antende biriken karı temizlemek için evden çıktı.

Antenin bulunduğu alana doğru yürüyen vatandaş, çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaklaşık 3 metreden yuvarlandı.

Yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kaburgasında kırık olduğu belirlenen kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı ise evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.