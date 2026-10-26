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Cathedral'in yapay ajanları Anthropic'in iç iletişimine 12 saatten kısa sürede erişti

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Taslak rapora göre, DOGE eski çalışanlarının kurduğu Cathedral'in yapay ajanları, Anthropic'in iç iletişim uygulamasına 12 saatten kısa sürede erişti. Anthropic erişimi doğrulayıp yetkilileri bilgilendirdi; ABD'li yetkili raporun ulusal güvenlik endişesi yarattığını belirtti.

ABD'de yalnızca birkaç aydır faaliyet gösteren bir siber güvenlik firmasının, yapay zeka şirketi Anthropic'in hassas dahili verilerine ve mesajlaşma sistemine 12 saatten kısa süre içinde sızdığı belirtildi.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın daha önce görev aldığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eski çalışanları tarafından kurulan ve ABD hükümetine, yapay zeka destekli siber güvenlik araçları hizmeti sunan Cathedral isimli siber güvenlik firması tarafından hazırlanan taslak rapora ulaştı.

Raporda, Cathedral'in bünyesindeki yapay ajanların, 12 saatten kısa bir zamanda, Anthropic'in toplantı dökümleri, maaş bilgileri ve iş ilanları ile şirketin geliştirdiği ileri düzey yapay zeka modelleri hakkında yazışmaların bulunduğu iç iletişim uygulamasına erişmenin yolunu bulduğu aktarıldı.

Öte yandan Anthropic, yaptığı açıklamada, şirketin satış, insan kaynakları ve bilişim sistemlerinin "sınırlı bölümüne" Cathedral tarafından erişildiğini doğrulayarak, olay hakkında federal yetkililerin bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu raporun, hükümet içinde gündeme geldiğini ve "ulusal güvenlik riski endişesine" yol açtığını ifade ederek, "Eğer ki üç beş çocuk yeni bir şirket kurup bunu yapabiliyorsa Çinliler de muhtemelen pek geride değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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