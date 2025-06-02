Catawba County'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Catawba County'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı
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ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen ev partisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından olay yerine yaklaşık 80 el ateş edildiği bildirildi.

ABD'nin Catawba County bölgesinde evde parti verildiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinin batısındaki Catawba County bölgesinde evde parti verildiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Catawba County Şerif Ofisi, yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 80 el ateş edildiğini ve olay yerindeki kişilerin bu sırada ya kaçtıkları ya da saklanmaya çalıştıklarını açıkladı.

Catawba County Şerif Yardımcısı Aaron Turk, düzenlediği basın toplantısında saldırının Hickory kentinin yaklaşık 11 kilometre güneyindeki genellikle sessiz olduğu bilinen mahallede gerçekleştirildiğini söyledi. Turk, saldırıdan yaklaşık iki saat önce başka bir evde yaşayan kişinin parti nedeniyle çıkan gürültüden şikayetçi olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin partiye müdahale ettiğini fakat bu şikayetin saldırıyla doğrudan bağlantılı olmadığının değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin uygulanmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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