Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vurmuş fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oylama yaptı.

Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Öztürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla müdahale eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Öztürk, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti."

Öztürk, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'nün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Stadın dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini oyladı.

Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Öztürk, "Nerede haber var, nerede doğru habercilik var AA çalışanları sayesinde ulaşma şansımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

Öztürk, AA'nın, ülkenin göz bebeği kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

