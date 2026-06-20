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Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: 2 yaralı-1

Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: 2 yaralı-1
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Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan 2 kişi, paraşütlerinin kayalıklara çarpması sonucu yaralandı. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Vehbi DEMİR-Taylan ERGÜN/ Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan 2 kişi kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paraşütün kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Tahsin Günay ve Defne Sezer kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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